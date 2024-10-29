Не носить її: який вигляд має весільна обручка королеви Летиції

Королева Іспанії Летиція не любить носити прикрас у вигляді каблучок. На її руках можна побачити лише одну її улюблену, яку королева носить постійно.
Не одягає Її Величність і свою заручальну, а також обручку, яку одяг її чоловік Філіп їй на палець в день весілля.
Якось Летиція пояснювала, чому вона перестала носити обручки, адже на публічних заходах вона тисне руки багатьом людям, і прикраси просто натирали їй пальці.
Тим не менш, обручка у королеви Летиції є і на вигляд вона традиційна класична з жовтого золота. Таку саме носить її чоловік король Філіп VI. Ймовірно, він не заперечує, що його дружина відмовилася носити символ кохання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принц Вільям не носить обручку.
Читайте також:
- Від Єлизавети II до принцеси Кейт: хто ще з королівських наречених носить обручки з валлійського золота
- Носіла каблучку і робила манікюр: який вигляд мала королева Летиція в день заручин із принцом Феліпе
- Королева Летиція не носить обручку, а її чоловік король Філіп VI – носить: у чому причина