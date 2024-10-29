Не носить її: який вигляд має весільна обручка королеви Летиції

Королева Іспанії Летиція не любить носити прикрас у вигляді каблучок. На її руках можна побачити лише одну її улюблену, яку королева носить постійно.

Не одягає Її Величність і свою заручальну, а також обручку, яку одяг її чоловік Філіп їй на палець в день весілля.

Якось Летиція пояснювала, чому вона перестала носити обручки, адже на публічних заходах вона тисне руки багатьом людям, і прикраси просто натирали їй пальці.

Заручальна каблучка королеви Летиції / Фото: Getty Images

Тим не менш, обручка у королеви Летиції є і на вигляд вона традиційна класична з жовтого золота. Таку саме носить її чоловік король Філіп VI. Ймовірно, він не заперечує, що його дружина відмовилася носити символ кохання.

Обручка королеви Летиції / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принц Вільям не носить обручку.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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