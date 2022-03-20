Без скандалу не минулося: герцог та герцогиня Кембриджські розпочали турне країнами Карибського моря

Без скандалу не минулося: герцог та герцогиня Кембриджські розпочали турне країнами Карибського моря

Вчора ввечері герцог і герцогиня Кембриджські приземлилися в Белізі і розпочали свій довгоочікуваний тур по Карибському морю.

Вчора, 19 березня, герцог і герцогиня Кембриджські розпочали свій "платиновий тур" країнами Карибського моря, вони відвідали Беліз попереду в них Ямайка і Багами.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Getty Images

Як повідомляє Daily Mail, візит, покликаний зміцнити зв'язки під час розповсюдження республіканських настроїв, почався не дуже добре.

Герцог і герцогиня Кембриджські планували відвідати какао-ферму в Майя в Белізі, але цьому завадили протести місцевих жителів, вони назвали цей візит "колоніальним ляпасом".

Герцог та герцогиня Кембриджські / Getty Images

Швидше за все, вони були обурені тим, що гелікоптер Вільяма та Кейт планували приземлити на їхньому футбольному полі без дозволу.

Вільям і Кейт були зустрінуті, набагато скромніше, ніж зазвичай, на злітно-посадковій смузі їх вітав генерал-губернатор Фройлой Цалам, пізніше пара зустрілася з прем'єр-міністром Беліза Джонні Брісено. Кейт була одягнена в синє вбрання від дизайнера Jenny Packham, а Вільям вибрав світло-блакитний костюм.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Getty Images

Під час восьмиденного туру – їхньої першої спільної закордонної поїздки з початку пандемії – пара також відвідає Ямайку та Багами. Герцоги подорожують у супроводі 15 осіб, включаючи перукаря, особистих секретарів та пресслужбу.

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