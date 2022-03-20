Без скандалу не минулося: герцог та герцогиня Кембриджські розпочали турне країнами Карибського моря

Вчора ввечері герцог і герцогиня Кембриджські приземлилися в Белізі і розпочали свій довгоочікуваний тур по Карибському морю.
Вчора, 19 березня, герцог і герцогиня Кембриджські розпочали свій "платиновий тур" країнами Карибського моря, вони відвідали Беліз попереду в них Ямайка і Багами.
Як повідомляє Daily Mail, візит, покликаний зміцнити зв'язки під час розповсюдження республіканських настроїв, почався не дуже добре.
Герцог і герцогиня Кембриджські планували відвідати какао-ферму в Майя в Белізі, але цьому завадили протести місцевих жителів, вони назвали цей візит "колоніальним ляпасом".
Швидше за все, вони були обурені тим, що гелікоптер Вільяма та Кейт планували приземлити на їхньому футбольному полі без дозволу.
Вільям і Кейт були зустрінуті, набагато скромніше, ніж зазвичай, на злітно-посадковій смузі їх вітав генерал-губернатор Фройлой Цалам, пізніше пара зустрілася з прем'єр-міністром Беліза Джонні Брісено. Кейт була одягнена в синє вбрання від дизайнера Jenny Packham, а Вільям вибрав світло-блакитний костюм.
Під час восьмиденного туру – їхньої першої спільної закордонної поїздки з початку пандемії – пара також відвідає Ямайку та Багами. Герцоги подорожують у супроводі 15 осіб, включаючи перукаря, особистих секретарів та пресслужбу.
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