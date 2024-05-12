Не одягла бюстгальтер під сукню: розглядаємо новий лук Меган Маркл з поїздки до Нігерії

Під час туру до Нігерії Меган Маркл обирала не лише білі вбрання.

Приїхавши на волейбольний матч в місцевій благодійній організації "Нігерія Нескорена", національній благодійній організації, яка працює у співпраці з Фондом "Ігор нескорених", яка підтримує поранених або хворих військовослужбовців, в Абуджі, дружина принца Гаррі обрала інший образ.

Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

На публіці герцогиня Сассекська з'явилася у максісукні на бретельках від Johanna Ortiz з вирізом у вигляді ромба на грудях та розрізом на подолі. Під вбрання Меган не стала одягати бюстгальтер. До образу герцогиня підібрала чорні сандалії з телячої шкіри Emme Parsons та одягла сонцезахисні окуляри Heidi Merrick.

Образ також доповнювали все ті самі прикраси — тенісний браслет Ariel Gordon Jewelry з шестигранним діамантом, браслет Сartier "Love" з жовтого золота, браслет Lorraine Schwartz з п'ятьма очима в блільянтовій паві, а також Мег носила свою заручальну каблучку і обручка та сережки-диски Jennifer Meyer Jewelry.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Днем раніше герцогиня взяла участь у дискусії, де обговорювалася важливість жіночого лідерства та розширення прав та можливостей у забезпеченні позитивних змін у всьому світі. Приїхала на зустріч Меган у червоній сукні від нігерійського бренду.

Меган Маркл у Нігерії / Фото: Associated Press

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