Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Не оригінальний: принц Вільям розповів, який його найулюбленіший напій

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
285
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Не оригінальний: принц Вільям розповів, який його найулюбленіший напій

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Під час нещодавньої церемонії вручення екологічної премії Earthshot Prize у Сінгапурі принц Вільям, який є її засновником, поговорив із журналістами.

Принц Уельський не тільки відповів на запитання щодо премії, але й трохи на особисті питання.

У розмові з журналісткою Софії Лін у Сінгапурі, Вільям розповів, що він не любитель кави і завжди віддає перевагу справжньому англійському чаю, щоб підбадьоритися. Так і його батько король Чарльз III. До речі, раніше ми розповідали про улюблені ласощі монарха до чаю.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

А ще принца Уельського запитали, яка його улюблена пора року. І він сказав, що це осінь, пише express. А ось його дружина принцеса Уельська Кетрін вже готується до майбутнього різдвяного концерту. Захід, який називається "Разом на Різдво", відбудеться 8 грудня у Вестмінстерському абатстві.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
285
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація