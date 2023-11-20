Не оригінальний: принц Вільям розповів, який його найулюбленіший напій

Під час нещодавньої церемонії вручення екологічної премії Earthshot Prize у Сінгапурі принц Вільям, який є її засновником, поговорив із журналістами.

Принц Уельський не тільки відповів на запитання щодо премії, але й трохи на особисті питання.

У розмові з журналісткою Софії Лін у Сінгапурі, Вільям розповів, що він не любитель кави і завжди віддає перевагу справжньому англійському чаю, щоб підбадьоритися. Так і його батько король Чарльз III. До речі, раніше ми розповідали про улюблені ласощі монарха до чаю.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

А ще принца Уельського запитали, яка його улюблена пора року. І він сказав, що це осінь, пише express. А ось його дружина принцеса Уельська Кетрін вже готується до майбутнього різдвяного концерту. Захід, який називається "Разом на Різдво", відбудеться 8 грудня у Вестмінстерському абатстві.

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