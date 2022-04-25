Не патріотично: коханка Путіна з'явилася на заході у сукні Alessandra Rich за 1600 доларів

Не патріотично: коханка Путіна з'явилася на заході у сукні Alessandra Rich за 1600 доларів

Проти коханки тирана Путіна – Аліни Кабаєвої – все ще не запровадили персональних санкцій. Тому вона все ще може купувати собі дорогі сукні з нових колекцій.

Як повідомляє газета The Wall Street Journal, підготовлені Міністерством фінансів США санкції, зокрема, проти голови ради директорів "Національної медіа групи" Аліни Кабаєвої були в результаті викреслені зі списку.

Видання вважає, що чиновники злякалися, що запровадження санкцій ще більше призведе до ескалації. Проте офіційні особи США заявили, що Кабаєва, колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, підозрюється у причетності до приховування особистих статків президента Путіна за кордоном та залишається потенційною метою санкцій.

Перебуває Аліна Кабаєва не у Швейцарії, як передбачалося раніше, а Москві. Вчора вона відвідала фестиваль "Аліна", позуючи перед камерами на тлі рекламного щита з логотипами "Z" — символом підтримки російських військових під час війни в Україні, а на груди начепила георгіївську стрічку. У своїй промові подружка диктатора говорила про війну (Велику Вітчизняну), перемогу та історію, яку не слід забувати.

Аліна Кабаєва / www.spletnik.ru

"У кожній сім'ї є історія, пов'язана з війною, і ми маємо передати ці історії наступним поколінням", — заявила Кабаєва, і додала, що у зв'язку з міжнародною ізоляцією Росії, гімнастика та російські спортсмени лише виграють.

Російських спортсменів Кабаєва готова підтримувати, а ось вітчизняне виробництво поки що ні. Перед камерами коханка "фюрера" з'явилася в рожевій сукні з глибоким декольте з нової колекції Alessandra Rich, вартістю 1270 фунтів стерлінгів (1638 доларів).

Сукня Alessandra Rich / alessandrarich.com

Сукня Alessandra Rich / alessandrarich.com

Багато хто в пресі написав про те, що на безіменному пальці Кабаєвої з'явилася обручка і припускають, що вона вже стала офіційною дружиною Путіна. Насправді, обручку на пальці Аліна носить давно, це можна побачити на інших її фотографіях.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Аліна Кабаєва / Associated Press

Минулого свого публічного виходу Аліна також продемонструвала, що підтримувати вітчизняні бренди не поспішає. Тоді вона з'явилася на репетиції фестивалю в кросівках від італійського бренду Brunello Cucinelli вартістю 1100 доларів. Якось не патріотично, правда?

Аліна Кабаєва / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти двох дорослих дочок Путіна – Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

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