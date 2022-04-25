Не патріотично: коханка Путіна з'явилася на заході у сукні Alessandra Rich за 1600 доларів

Проти коханки тирана Путіна – Аліни Кабаєвої – все ще не запровадили персональних санкцій. Тому вона все ще може купувати собі дорогі сукні з нових колекцій.
Як повідомляє газета The Wall Street Journal, підготовлені Міністерством фінансів США санкції, зокрема, проти голови ради директорів "Національної медіа групи" Аліни Кабаєвої були в результаті викреслені зі списку.
Видання вважає, що чиновники злякалися, що запровадження санкцій ще більше призведе до ескалації. Проте офіційні особи США заявили, що Кабаєва, колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, підозрюється у причетності до приховування особистих статків президента Путіна за кордоном та залишається потенційною метою санкцій.
Перебуває Аліна Кабаєва не у Швейцарії, як передбачалося раніше, а Москві. Вчора вона відвідала фестиваль "Аліна", позуючи перед камерами на тлі рекламного щита з логотипами "Z" — символом підтримки російських військових під час війни в Україні, а на груди начепила георгіївську стрічку. У своїй промові подружка диктатора говорила про війну (Велику Вітчизняну), перемогу та історію, яку не слід забувати.
"У кожній сім'ї є історія, пов'язана з війною, і ми маємо передати ці історії наступним поколінням", — заявила Кабаєва, і додала, що у зв'язку з міжнародною ізоляцією Росії, гімнастика та російські спортсмени лише виграють.
Російських спортсменів Кабаєва готова підтримувати, а ось вітчизняне виробництво поки що ні. Перед камерами коханка "фюрера" з'явилася в рожевій сукні з глибоким декольте з нової колекції Alessandra Rich, вартістю 1270 фунтів стерлінгів (1638 доларів).
Багато хто в пресі написав про те, що на безіменному пальці Кабаєвої з'явилася обручка і припускають, що вона вже стала офіційною дружиною Путіна. Насправді, обручку на пальці Аліна носить давно, це можна побачити на інших її фотографіях.
Минулого свого публічного виходу Аліна також продемонструвала, що підтримувати вітчизняні бренди не поспішає. Тоді вона з'явилася на репетиції фестивалю в кросівках від італійського бренду Brunello Cucinelli вартістю 1100 доларів. Якось не патріотично, правда?
Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти двох дорослих дочок Путіна – Марії Воронцової та Катерини Тихонової.
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