Не перша в її колекції: королева Максима з'явилася на публіці у сукні-вишиванці від українського бренду

Королева Нідерландів Максима під час турне Карибськими островами одягла сукню-вишиванку від українського бренду. У її гардеробі це вже не перше таке вбрання.

Візит королеви Максими та короля Віллема-Олександра та їхньої дочки принцеси Оранської Катаріни-Амалії до карибської частини королівства завершиться в Сабі. Це шостий та останній острів відвідування.

(гортайте фото праворуч)

Цього дня 51-річна королева з'явилася на публіці у сукні вишиванці від українського бренду FOBERINI. Модель називається "Океан". В Instagram бренд опублікував фотографії королівської особи та написав:

"Королівська родина Нідерландів прибула до Саби в рамках Карибського туру. Для цього візиту королева обрала сукню-вишиванку "Океан" від FOBERINI. Дуже пишаємось тим, що ми можемо знайомити світ з українською культурою, особливо в такі складні часи".

Дякуємо Королівській родині за те, що ще раз привернули увагу світу до України”.

(гортайте фото праворуч)

У гардеробі королева Максима має також сукню-вишиванку від Віти Кін. Її Величність кілька разів з'являлася на публіці, зокрема приїжджала на Олімпіаду до Ріо-де-Жанейро.

Королева Максима у вишиванці від Віти Кін / Фото: Getty Images

Її ж Максима одягала під час візиту на острів Сінт-Естатіус разом із чоловіком королем Віллемом-Олександром. Тоді до вбрання Її Величність підібрала синій клатч, крислатий капелюх і джинсові ляпанці.

Королева Максима у сукні Віти Кін / Фото: Getty Images

Королева Іспанії Летиція також підтримувала Україну у перші місяці після повномасштабного російського вторгнення. Вона з'явилася на заході у вишиванці, яку вишила українка, яка багато років мешкає у Мадриді.

Читайте також: