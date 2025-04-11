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Не піде стопами сестри Леонор: палац поділився планами на майбутнє навчання інфанти Софії
Іспанський палац поділився новинами про майбутнє інфанти Софії — молодшої дочки королеви Летиції та короля Філіпа VI.
29 квітня інфанті Софії виповниться 18 років. В даний час дівчина знаходиться на останніх тижнях навчання в UWC Atlantic коледжі в Уельсі, у Великій Британії. Проте, на відміну від своєї старшої сестри, 19-річної принцеси Леонор, яка є спадкоємицею іспанського престолу, Софія «не розглядає можливість військової підготовки», підтвердили у королівській родині.
«Щодо наступного року, то все ще розглядаються кілька варіантів», — йдеться у повідомленні палацу, цитує журнал Hello!.
Можливо, інфанта Софія подала документи до різних університетів, і щойно вона ухвалить рішення, воно буде оголошено публічно.
24 травня Софія закінчить навчання в коледжі UWC Atlantic, де вона навчається за дворічною програмою міжнародного бакалаврату. Цей коледж закінчувала раніше і принцеса Леонор.
Не секрет, що Софія має трохи більше свободи у своєму майбутньому, ніж її старша сестра принцеса Леонор, яка має стати королевою. Коли вона зійде на престол, то стане першою королевою-правителькою Іспанії від часів її четвертої прабабусі Ізабелли II, яка правила від 1833 до 1868 року.