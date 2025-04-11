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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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871
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1 хв

Не піде стопами сестри Леонор: палац поділився планами на майбутнє навчання інфанти Софії

Іспанський палац поділився новинами про майбутнє інфанти Софії — молодшої дочки королеви Летиції та короля Філіпа VI.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

29 квітня інфанті Софії виповниться 18 років. В даний час дівчина знаходиться на останніх тижнях навчання в UWC Atlantic коледжі в Уельсі, у Великій Британії. Проте, на відміну від своєї старшої сестри, 19-річної принцеси Леонор, яка є спадкоємицею іспанського престолу, Софія «не розглядає можливість військової підготовки», підтвердили у королівській родині.

«Щодо наступного року, то все ще розглядаються кілька варіантів», — йдеться у повідомленні палацу, цитує журнал Hello!.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Можливо, інфанта Софія подала документи до різних університетів, і щойно вона ухвалить рішення, воно буде оголошено публічно.

24 травня Софія закінчить навчання в коледжі UWC Atlantic, де вона навчається за дворічною програмою міжнародного бакалаврату. Цей коледж закінчувала раніше і принцеса Леонор.

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Не секрет, що Софія має трохи більше свободи у своєму майбутньому, ніж її старша сестра принцеса Леонор, яка має стати королевою. Коли вона зійде на престол, то стане першою королевою-правителькою Іспанії від часів її четвертої прабабусі Ізабелли II, яка правила від 1833 до 1868 року.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та її сестра інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та її сестра інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція та інфанта Софія з принцесою Ірен / © Getty Images

Королева Летиція та інфанта Софія з принцесою Ірен / © Getty Images

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Instagram іспанської королівської родини

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Instagram іспанської королівської родини

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