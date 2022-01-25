Не пішла стопами пращурів: чому королева Єлизавета II зійшла на престол під своїм ім'ям

6 лютого королева Єлизавета ІІ відсвяткує 70-річчя на троні.

Нещодавно Її Величність поїхала до Сандрінгема для того, щоб провести там на самоті цей день. Адже саме 6 лютого пішов із життя її батько король Георг VI.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Коли принцеса Єлизавета зійшла на престол у віці 25 років, 1952 року її особистий секретар Мартін Чартеріс запитав, як вона хоче, щоб її називали. І відповідь Лілібет була очевидною. Вона сказала: "Моїм ім'ям, звісно".

Принцеса Єлизавета / Associated Press

Королева могла б вибрати зовсім інше ім'я, і з давніх-давен деякі її пращури так і робили, замість свого імені обирали інше царствене. Наприклад, батька Єлизавети звали Альберт Фредерік Артур Джордж, але коли він став монархом 1936 року, він вибрав ім'я король Георг VI на честь свого батька, короля Георга V.

Король Георг VI / Associated Press

Прадідом королеви був король Едуард VII, його справжнє ім'я було Альберт Едуард. А прабабуся Єлизавети — королева Вікторія при народженні отримала ім'я Олександрина Вікторія, а на трон зійшла, як королева Вікторія.

королева Вікторія / Getty Images

Старший син Єлизавети II – принц Чарльз, коли стане королем, також може вибрати собі ім'я. Ось у цьому матеріалі ми вже розповідали про варіанти, які можуть сподобатися принцу Уельському. Він може правити під ім'ям Карл III, Георг VII або взяти одне зі своїх офіційних імен — Філіп (на честь його батька принца Філіпа) або Артур.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз / Getty Images

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