"Не подавайте їй більше ідей!": принц Вільям пожартував з герцогині Кейт, коли вона взяла немовля на руки

Схоже, герцог Кембриджський задовольняється роллю батька трьох дітей і більше поповнення у сім'ї не хоче.
Вчора королівське подружжя приїхало до міста Бернлі, де відвідало благодійну організацію Church on the Street. Під час заходу з герцогинею Кейт розмовляла одна жінка, яка прийшла із тримісячною донькою. І Кетрін взяла дитину Анастасію на руки.
Принц Вільям, побачивши це пожартував, дивлячись на дружину: "Не підкидайте їй більше ідей!" Схоже, багатодітний батько зовсім не розглядає варіант народження четвертої дитини.
„Don't give my wife any more ideas!“— ChristinZ (@ChristinsQueens) January 20, 2022
„Don't take her with you.“
@john_deehan #DukeandDuchessofCambridge #DuchessofCambridge pic.twitter.com/2rbMebpMQO
У січні герцогиня Кембриджська відсвяткувала 40-річчя і є відчуття, що вона також більше не планує дітей. Вона народила первістка принца Джорджа в 31 рік, дочку принцесу Шарлотту в 33 і сина принца Луї в 36 років. Очевидно, що свій план з дітонародження Кетрін виконала з лишком до свого 40-річчя.
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