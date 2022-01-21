"Не подавайте їй більше ідей!": принц Вільям пожартував з герцогині Кейт, коли вона взяла немовля на руки

"Не подавайте їй більше ідей!": принц Вільям пожартував з герцогині Кейт, коли вона взяла немовля на руки

Схоже, герцог Кембриджський задовольняється роллю батька трьох дітей і більше поповнення у сім'ї не хоче.

Вчора королівське подружжя приїхало до міста Бернлі, де відвідало благодійну організацію Church on the Street. Під час заходу з герцогинею Кейт розмовляла одна жінка, яка прийшла із тримісячною донькою. І Кетрін взяла дитину Анастасію на руки.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

Принц Вільям, побачивши це пожартував, дивлячись на дружину: "Не підкидайте їй більше ідей!" Схоже, багатодітний батько зовсім не розглядає варіант народження четвертої дитини.

У січні герцогиня Кембриджська відсвяткувала 40-річчя і є відчуття, що вона також більше не планує дітей. Вона народила первістка принца Джорджа в 31 рік, дочку принцесу Шарлотту в 33 і сина принца Луї в 36 років. Очевидно, що свій план з дітонародження Кетрін виконала з лишком до свого 40-річчя.

Герцогиня Кетрін та принц Вільям з дітьми / Associated Press

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