Не подумала над деталями: принцеса Софія одягла топ, який просвічувався, на різдвяний концерт

Такого з принцесою ще не було. Мабуть, вона не врахувала, що тканина надто тонка.

20 грудня шведський принц Карл Філіп — син короля Карла XVI Густава та королеви Сильвії — разом зі своєю дружиною принцесою Софією відвідали концерт "Різдво у Васастані". Захід відбувся у церкві Густава Васа, у центрі Стокгольма і проводився в 20-те.

Під час концерту пара насолоджувалась різдвяною музикою, але вбрання вони обрали скромні. На Софії був того деня повністю total black образ, адже вона носила костюм, топ, туфлі та сумку цього кольору.

Принц вибрав сірий костюм, білу сорочку і краватку, яка поєднувала різні кольори. На руці у принца красувався годинник, а туфлі були добряче поношені. Трохи здивувала і Софія та її стилісти, адже не продумали вбрання до дрібниць – через спалахи камер її топ просвічувався на грудях.

Принц Карл Філіп та принцеса Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Софія зараз вагітна. Для неї та чоловіка це буде вже четверта дитина. Також вони виховують трьох синів.

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