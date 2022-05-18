Не пощастило з погодою, але герцогиня знайшла вихід: Чарльз та Камілла прилетіли до Оттави

Не пощастило з погодою, але герцогиня знайшла вихід: Чарльз та Камілла прилетіли до Оттави

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська продовжують свій тур Канадою, який організований на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Приземлившись у Оттаві, принц Уельський та Камілла натрапили на погану погоду. Спускаючись трапом, герцогиня тримала хустку, яка намагалася зірватися з її голови і, яку вона, мабуть, одягла, щоб не зіпсувати зачіску. Одягнена Камілла була у смарагдове пальто, а в руках тримала чорну шкіряну сумку Chanel.

Герцогині Корнуольській не вперше дефілювати перед фотокамерами у вітряну погоду. Щоправда, цього разу Камілла перестрахувалась і одягла на голову хустку.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Її чоловікові принцу Чарльзу вітер теж не раз псував зачіску. Але найбільше негода завдає клопоту прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, але це вже зовсім інша історія.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Зазначимо, члени королівської сім'ї здійснюють тури 14 іншими королівствами, де Єлизавета II є главою держави, щоб відсвяткувати платиновий ювілей 96-річної монархині, коли сама вона залишається в Англії у Віндзорському замку.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

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