Не пощастило з погодою: королева Камілла з'явилася на публіці із зіпсованою зачіскою

І знову у королеви Камілли відбувся вихід на публіку. Вже третій цього тижня.

Її Величність продовжує виконувати свої королівські обов'язки, поки її чоловік король Чарльз III відновлюється після операції на простаті.

Сьогодні Камілла в особі президента Королівської добровільної служби, відвідала громадський центр Медоуз, що нещодавно відкрився в Кембриджі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева з'явилася на публіці в одному зі своїх улюблених комплектів – смарагдовому жакеті та спідниці, під жакетом у неї була молочно-біла блузка, вона взула високі замшеві чоботи без підборів, а в руках тримала сумку DeMellier London – одну зі своїх улюблених.

Також Її Величність доповнила образ перлинними сережками-кліпсами зі смарагдовим камінням, шкіряними рукавичками та макіяжем у теплих натуральних відтінках. Щоправда, погода видалася вітряною і практично зіпсувала королівське укладання.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нещодавно, до речі, такий самий конфуз стався і з зачіскою королеви Нідерландів Максими, коли вона відвідала лінію підтримки в Kindertelefoon у Наймегені.

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