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Не пощастило з погодою: королева Максима знову оконфузилася з парасолькою

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Не пощастило з погодою: королева Максима знову оконфузилася з парасолькою

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів, вирушаючи на черговий захід, змушена була взяти з собою парасольку, але впоратися з тим, щоб вона не відлетіла під поривом вітру, їй було непросто.

Максима була присутня на святкуванні 30-річчя програми Home-Start, яка підтримує сім'ї, що виховують дітей, у Кулемборзі.

Королева одягла сіру сукню міді з натуральної вовни від Dolce & Gabbana, крислатий оксамитовий капелюх від Philip Treacy, була в чорних колготах і шкіряних туфлях-човниках на підборах від Gianvito Rossi, а в руках несла сумку Sergio Rossi.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима пришпилила до вбрання велику брошку з каміння, яка була схожа на виноградне гроно, від Natan Couture, від цього бренду були й сережки. В макіяжі королева зробила акцент на очі і трохи на губи.

Коли Її Величність йшла на зустріч, повіяв сильний вітер і вона ледь втримала прозору парасольку-тростину в руках. До речі, конфуз із парасолькою з королевою вже траплявся, коли вона відвідувала коледж деревини й меблів у Роттердамі.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
634
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