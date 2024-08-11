Не послухав дружину: король Чарльз знехтував бажанням королеви Камілли

Королева Камілла була проти того, щоб її чоловік король Чарльз публічно розкривав свої проблеми зі здоров'ям.
На початку року монрах повідомив, що він має пройти операцію у зв'язку зі збільшенням простати. А пізніше світ дізнався, що у короля рак, щоправда, більш детальних подробиць Чарльз не розповів.
За словами біографа Роберта Джобсона, королева Камілла спочатку була проти того, щоб її чоловік розкривав цю інформацію. Але 75-річний король ухвалив інше рішення.
Букінгемський палац заявив у той час: "На даному етапі не розголошується жодних додаткових подробиць, за винятком підтвердження того, що Його Величність не має раку простати".
"Королева Камілла спочатку була проти розкриття інформації про його стан, але король відхилив її рішення, оскільки вважав, що це шанс проявити ініціативу і тим самим спонукати чоловіків, які мають схожі симптоми, своєчасно звертатися за медичною допомогою", — сказав Джобсон в інтерв'ю The Independent.
І справді, незважаючи на відсутність подробиць, заява короля призвела до значного зростання кількості пошукових запитів, пов'язаних із збільшенням простати на веб-сайті Національної служби охорони здоров'я.
Від того часу минуло понад півроку, король Чарльз досі проходить курс лікування, але вже почувається набагато краще і давно повернувся до виконання королівських обов'язків. А нині проводить літню відпустку в улюбленому Балморалі, у Шотландії.
До речі, раніше ми розповідали, чим у відпустці полюбляє займатися його дружина Камілла.
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