Не поспішає підтримувати вітчизняні бренди: подружка Путіна – Кабаєва – з'явилася на публіці у люксових кросівках

Неофіційна дружина диктатора Володимира Путіна знайшлась учора в Москві.

Аліна Кабаєва відвідала репетицію фестивалю з художньої гімнастики "Аліна", а знімками із заходу у своєму (до речі, забороненому в РФ Instagram) поділилася тренерка Катерина Сиротіна.

Користувачі соцмереж вже оцінили кадри, на яких подружка "фюрера" сама на себе не схожа, ніби над її обличчям не дуже вдало попрацював чи-то косметолог, чи-то пластичний хірург.

Аліна Кабаєва / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

На прогін програми олімпійська чемпіонка прийшла у розслабленому образі: кардигані великої в'язки під яким була біла видовжена сорочка та сірих джинсах. Взута Кабаєва була в текстильні кросівки від люксового бренду Brunello Cucinelli, вартістю 88 700 рублів (1100 доларів). Схоже, Путіну поки що вдається вберегти кохану від санкцій, але й підтримувати вітчизняні взуттєві фабрики Аліна, як бачите, не поспішає.

Катерина Сиротіна та Аліна Кабаєва / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

Любов до італійського люксу у Путіна та Кабаєвої – це сімейне. Під час свого виступу в "Лужниках" минулого місяця президент РФ вийшов у пальті від бренду Loro Piana майже півтора мільйона рублів з колекції осінь-зима 2021-22.

Аліна Кабаєва / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

Кросівки Brunello Cucinelli / shop.brunellocucinelli.com

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