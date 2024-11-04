Не поспішає прощатися з бородою: брутальний принц Вільям у стильному луку прибув до Кейптауну

Принц Вільям прибув до Кейптауна в Південній Африці, щоб представити свою премію Earthshot Prize, спрямовану на пошук інноваційних рішень проблем клімату та навколишнього середовища.
Принц Уельський зустрівся з екологами з Африки та Південно-Східної Азії у рамках першої молодіжної програми премії Earthshot Prize Climate Leaders.
"Африка завжди посідала особливе місце в моєму серці — як місце, де я знаходив втіху в підлітковому віці, де я освідчився своїй дружині, і зовсім нещодавно як місце, що надихнуло мене на створення премії Earthshot Prize", — сказав принц.
Команда Вільяма оголосила цей час Тижнем Earthshot — серією заходів, що передують галаконцерту та вручення премій Earthshot Prize, що відбудеться 6 листопада, пише People. Ведучим концерту стане Біллі Портер та південноафриканський телеведучий Бонанг Матеба, а на концерті також виступатимуть Ніна Добрев та Гайді Клум.
Принц Уельський з'явився на першому заході у чорному піджаку, під який одягнув темно-зелену сорочку і був у штанях. На піджаку у нього була пришпилена маленька брошка "Червоний мак". Вільям також продовжує носити бороду і, схоже, не збирається її позбуватися.
Читайте також:
- Королівські шульги: від королеви Вікторії до майбутнього короля – принца Вільяма
- У ліжку з Уельськими: принц Вільям несподівано розсекретив, кого вони з Кейт беруть у свою постіль
- Принц Вільям показав, як з мамою Діаною та братом Гаррі вони відвідували притулок для безхатьків