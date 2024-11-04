Не поспішає прощатися з бородою: брутальний принц Вільям у стильному луку прибув до Кейптауну

Принц Вільям прибув до Кейптауна в Південній Африці, щоб представити свою премію Earthshot Prize, спрямовану на пошук інноваційних рішень проблем клімату та навколишнього середовища.

Принц Уельський зустрівся з екологами з Африки та Південно-Східної Азії у рамках першої молодіжної програми премії Earthshot Prize Climate Leaders.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

"Африка завжди посідала особливе місце в моєму серці — як місце, де я знаходив втіху в підлітковому віці, де я освідчився своїй дружині, і зовсім нещодавно як місце, що надихнуло мене на створення премії Earthshot Prize", — сказав принц.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Команда Вільяма оголосила цей час Тижнем Earthshot — серією заходів, що передують галаконцерту та вручення премій Earthshot Prize, що відбудеться 6 листопада, пише People. Ведучим концерту стане Біллі Портер та південноафриканський телеведучий Бонанг Матеба, а на концерті також виступатимуть Ніна Добрев та Гайді Клум.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Уельський з'явився на першому заході у чорному піджаку, під який одягнув темно-зелену сорочку і був у штанях. На піджаку у нього була пришпилена маленька брошка "Червоний мак". Вільям також продовжує носити бороду і, схоже, не збирається її позбуватися.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

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