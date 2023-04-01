Не поспішає зафарбовувати сивину: принцеса Анна була помічена на спортивному заході

Днями Її Високість відвідала чергові змагання, де спостерігала за дівочими перегонами з перешкодами Фонду травмованих жокеїв на іподромі Тонтона.

Принцеса мала, як завжди стриманий і скромний вигляд і була одягнена в пальто в ялинку та світло-сіру максіспідницю, на шиї у неї був темно-зелений шарф із принтом. Волосся Анна зібрала у свою традиційну зачіску.

При світлі дня було помітно, що сивини в її волоссі побільшало, але принцеса чомусь не поспішає зафарбовувати її так само, як це робила її мати королева Єлизавета II. У макіяжі принцеса акцентувала увагу лише на губах і одягла скромні золоті сережки-цвяшки у вуха.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна відвідувала перегони в Челтнемі, де спостерігала за кінними змаганнями, які також активно відвідували її дочка Зара Тіндал і зять Майк Тіндал.

Принцеса Анна у Челтнемі / Фото: Getty Images

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