Не припиняє шокувати: принц Гаррі розповів, як обморозив пеніс

Принц Гаррі був дуже відвертим із публікою у своїх мемуарах. Наприклад, герцог Сассекський вирішив раптом розповісти, що одного разу обморозив свій пеніс під час чергової подорожі до Антарктиди.

Принц Гаррі у подробицях написав у своїй книжці, як під час благодійного заходу в Арктиці у березні 2011 року обморозив свій пеніс. Він розповів цю історію своєму близькому другу напередодні поїздки до Антарктиди, і той зробив принцу подарунок – спеціальну індивідуальну подушку для пеніса, щоб захистити його від обмороження. У другий похід Гаррі збирався 2013 року.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Герцог Сассекський у книжці відверто розповідає про те, що травма пеніса, отримана під час першої подорожі, приносила йому болісні та неприємні відчуття ще деякий час, великий дискомфорт він відчував навіть на весіллі Вільма та Кейт у квітні 2011 року.

Гаррі написав, що він дуже хотів уникнути повторної травми під час свого походу через Антарктиду, і подбав про те, щоб вжити додаткових запобіжних заходів, зокрема взяв із собою, крім захисної подушки для пеніса ще один комплект нижньої білизни (сподіваємося все ж таки термобілизни).

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Видання Daily Mail детально розповідає, як близький друг допоміг Гаррі уникнути вдруге такої проблеми. Виявляється, він (друг) найняв швачку, щоб та пошила з м'якої флісової тканини спеціальну подушку для інтимного місця принца. На щастя, Гаррі не вдавався в подробиці, як швачка чи друг дізналися, який необхідно розмір.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Під час тієї поїздки до Південного полюса принц Гаррі у складі команди із семи осіб витримував температуру -45°C протягом двох тижнів. Їхньою метою було досягти географічного Південного полюса у спробі зібрати кошти для військових благодійних організацій, які підтримують ветеранів. І за словами принца, під час аналогічної подорожі 2011 року Гаррі отримав обмороження щік, вух та геніталій.

Принц Гаррі та його книжка / Фото: Associated Press

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