Не приїхали підтримати Кейт: стало відомо, чому на різдвяному концерті так і не з'явилися Чарльз та Камілла

На четвертому щорічному різдвяному концерті принцеси Уельської до неї приєдналися багато членів сім'ї, зокрема чоловік Вільям та троє дітей, але король Чарльз та королева Камілла не були цього дня у Вестмінстерському абатстві.

Хоча офіційної заяви з приводу його відсутності зроблено не було, вважається, що його рішення не бути присутнім було навмисним, що дозволило зосередити увагу на принцесі Уельській, яка була господаркою заходу.

Принцеса Уельська на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Коли є і Чарльз, і Камілла, порядок королівської ієрархії зазвичай має пріоритет. Однак, враховуючи, що захід є пристрасним проєктом Кейт, і вона була ведучою, цілком логічно, що вона та принц Вільям будуть найстаршими членами королівської родини серед присутніх, пише журнал People.

Принцеса Уельська на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Чарльз і Камілла також не були присутніми на минулорічній службі. Минулого року король проводив виїзну поїздку до свого маєтку Гайгроув у Глостерширі, який знаходиться більш ніж за 100 миль від Вестмінстерського абатства в Лондоні, де проходила служба різдвяних гімнів.

Чарльз і Камілла у Кларенс-гаусі / Фото: Associated Press





Нагадаємо, на концерті Кейт підтримала її сім'я – батьки Керол та Макйл Міддлтони, брат Джеймс, який приїхав із дружиною Алізе та сестра Піппа Міддлтон-Меттьюз.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

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