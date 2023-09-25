Не пропонувати: три продукти, які не любить король Чарльз III

Якось королева навіть розповідала, який овоч є її улюбленим.

Якось під час візиту до Австралії Чарльз запросив суддів шоу MasterChef Australia Метта Престона, Гері Мехігана та Джорджа Каломбаріса на прийом і під час нього Камілла розповіла, яку їжу обожнює її чоловік.

Ми вже знаємо, що монарх любить яйця та сир. А от коли у Камілли запитали, що жодним чином не можна запропонувати Чарльзу, вона відповіла, що це часник, пише express.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Ненавиджу це говорити, але часник", — сказала тоді королева. І справа тут зовсім не у смаку, а в запаху, який залишається після вживання цього продукту.

Також королівський кухар Грем Тінслі розповів, що Чарльз, окрім часнику, не любить шоколад і каву. Це дивно, тому що його покійна мати королева Єлизавета II, навпаки, дуже любила все, що пов'язане із шоколадом. Любить шоколад і старший син Чарльза – принц Вільям.

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