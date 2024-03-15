Не пропустила жодного дня перегонів: три образи Зари Тіндалл із змагань у Челтнемі

В перший день донька принцеси Анни приїхала в темно-синьому вовняному пальті з поясом і рукавами-накидкою від італійського бренду Karen Millen, під який Зара одягла синій джемпер з високим коміром і взула чоботи Stuart Weitzman. Образ вона доповнила сірим капелюхом з вуаллю від Victoria Charles Headpieces та сумкою Fairfax & Favor.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

На другий день ми бачили Тіндалл у компанії прицнеси Євгенії Йоркської. На Зарі цього дня був темно-синій штанний костюм від Veronica Beard у червону тонку смужку, під жакет вона одягла блузку Cefinn і їй до тону підібрала капелюх і сумку зі шкіри крокодила від Aspinal of London. А принцеса Євгенія одягла біле пальто від Reiss та білий капелюх Emily-London Headwear.

Зара Тіндал і принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

В третій день перегонів Зара приїхала також на змагання з чоловіком Майком. Цього разу на ній було сіре пальто з поясом LKBennett, чорна водолазка, чорні рукавички та замшеві чоботи на підборах Holland Cooper.

Зара Тіндалл із чоловіком Майком / Фото: Getty Images

На голові у Зари був контрастний зелений капелюх з бантом від Juliette Botterill Millinery. Також вона зробила денний макіяж та одягла сережки-висячки. Її чоловік Майк обрав цього дня сірий костюм, блакитну сорочку та синю краватку із принтом коней.

Зара і Майк провели час у компанії принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо, Зара Тіндалл із чоловіком Майком / Фото: Getty Images

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