Суспільство
160
1 хв

Не пропустила свято: який вигляд мало привітання принцеси Кейт з Днем матері, яке ніхто не помітив

Принцеса Уельська направила послання на День матері, але воно було дещо незвичайним для публіки.

Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Усі чекали від Кетрін на публікації нової фотографії з її трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї — або ж публікації нового відео в акаунтах у соцмережах. Але принцеса Уельська вчинила дещо інакше.

Кетрін привітала матерів через Королівський фонд раннього дитинства, який заснувала 2021 року, прагнучи підвищити обізнаність та спонукати до дій, спрямованих на трансформаційний вплив перших п’яти років життя дітей.

Разом з анімаційним роликом, присвяченим цьому дню, центр розмістив повідомлення: «Сьогодні ми вшановуємо кожну матір, опікуна та людину, яка здійснює догляд за дітьми, чия незмінна любов закладає основу для їхнього процвітання. Вітаємо всіх, хто дбає та спрямовує своїх дітей своїми непомітними вчинками, що формують майбутнє покоління. З Днем матері!» — написала Кетрін.

Минулого року принцеса поділилася відеороликом, який оспівує силу Матері-природи. У фільмі були використані кадри найрізноманітніших природних ландшафтів — від лісів та полів до пляжів та океану — і його мета полягала в тому, щоб підкреслити наш зв’язок зі світом природи та користь, яку приносить усім нам час, проведений на природі.

Фото до Дня матері принцеси Кейт 2024 року / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Фото до Дня матері принцеси Кейт 2024 року / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Нагадаємо, в акаунті Уельських знімком до Дня матері поділився принц Вільям, він опублікував архівне фото зі своєю мамою принцесою Діаною, чим зворушив шанувальників.

