Не приєднається до королівської родини: син королеви Камілли розповів, чому не поїде на Різдво до Сандрінгема

Різдво вже не за горами, і по всій країні йде підготовка до цього важливого і урочистого дня. Королівська сім’я також готується за традицією вирушить до Сандрінгема, де вони зазвичай відвідують різдвяну службу в церкві Карті-Кірк.

Хоча для британської королівської сім’ї цей день, як правило, проходить однаково щороку, список гостей зазвичай відрізняється, і цей рік не став винятком. Діти королеви Камілли — Том Паркер-Боулз та Лора Лопес — минулого року насолоджувалися королівським Різдвом, але, схоже, цього року їм та їхнім родинам не пощастило потрапити до списку запрошених.

За словами Тома Паркера-Боулза, вони з сестрою хочуть дотримуватися принципу «рік через рік», щоб провести Різдво з матір’ю у королівському маєтку. Том особисто розповів про це Річарду Ідену з Daily Mail.

«Я не збираюся проводити Різдво у Сандрінгемі. Моя сестра також. Це відбуватиметься раз на два роки, один рік туди, один рік туди».

Цього року Том проведе цей день з дітьми та колишньою дружиною Сарою Байс у неї вдома. А як його сестра Лора має намір провести цей важливий день, поки що невідомо. Також передбачається, що Том та Лора проведуть час зі своєю мамою під час свят.

Торік королева Камілла наполягала на тому, щоб двоє її дітей були у Сандрінгемі на Різдво після важкого року, який видався для короля Чарльза ІІІ.

