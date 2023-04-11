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Не рідкісний вихід: принца Вільяма із сином Джорджем заскочили на футбольному матчі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Не рідкісний вихід: принца Вільяма із сином Джорджем заскочили на футбольному матчі

Принц Вільям із сином принцом Джорджем / Фото: Getty Images

За день до великодньої служби, яку подружжя Уельських відвідало разом із трьома дітьми, принца Вільяма разом зі старшим сином принцом Джорджем помітили на футболі.

Батька та сина заскочили на трибунах у парку "Вілла" в Бірмінгемі в суботу під час футбольного матчу між "Астон Віллою" (улюбленим клубом принца Уельського) та "Ноттінгем Форест".

Принц Вільям із сином принцом Джорджем / © Getty Images
Принц Вільям із сином принцом Джорджем / Фото: Getty Images

І принц Вільям, і його син Джордж були одягнені у сині джемпери, сорочки та сині штани. Обидва вони активно вболівали і мали моментами схвильований вигляд. У підсумку "Астон Вілла" обіграла "Ноттінгем Форест" з рахунком 2:0.

Це не вперше принц Вільям бере старшого сина на футбольний матч. Принц Уельський часто бере Джорджа на спортивні заходи, інколи до них приєднується і Кейт, принцеса Уельська.

Принц Вільям із сином принцом Джорджем / © Getty Images
Принц Вільям із сином принцом Джорджем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям є президентом Футбольної асоціації, а також давнім уболівальником "Астон Вілли", підтримуючи команду ще з часів свого навчання у коледжі.

Наступного дня вся родина зібралася у Віндзорі на великодній службі.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на великодній службі / © Associated Press
Принц і принцеса Уельські з дітьми на великодній службі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
798
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