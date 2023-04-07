Не шанувальниця яскравих відтінків: королева Камілла показала свій манікюр

Вчора король Чарльз III та його дружина королева Камілла побували на службі Royal Maundy у Йоркському соборі.

На службу королева приїхала в темно-синій сукні-пальті з білим коміром, капелюсі від Philip Treacy з широкими полями, в руках тримала синю сумку від Chanel, а взута була в сині замшеві тулі від Eliot Zed.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

На сукню Камілли була пришпилена брошка з гірського кришталю, що раніше належала королеві матері Єлизаветі. Ми також звернули увагу на манікюр Її Величності.

Камілла часто з'являється на публічних заходах з не покритими лаком нігтями. Але цього разу на службу королева приїхала з акуратним манікюром, виконаним у світлому відтінку, який ідеально підходив до її образу.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Приблизно такого ж відтінку манікюр був у Камілли в день її весілля з Чарльзом — 9 квітня 2005 року. Тільки нігті тоді були трохи довшими. До речі, через два дні Чарльз та Камілла відсвяткують вісімнадцяту річницю від дня свого весілля. Однак, цей день у них тепер асоціюється ще й з втратою принца Філіпа, батька Чарльза, який пішов із життя 9 квітня 2021 року.

Камілла у день свого весілля з Чарльзом / Фото: Getty Images

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