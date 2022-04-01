Не шкодують нікого: як російські окупанти розстрілюють цивільні автомобілі (фото)

Російська армія воює в Україні з пам'ятниками, супермаркетами, церквами, будинками культури та мирним населенням. З особливим цинізмом окупанти розстрілюють автомобілі волонтерів, швидкі та ті автівки, на яких жінки та діти намагаються виїхати з гарячих точок.
Від обстрілів не рятують написи "діти", зображення червоного хреста та білі прапори. Автомобілі розстрілюють з автоматів, гранатометів та іншої зброї.
На трасі поблизу села Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із мирними жителями.
У Гостомелі окупанти розстріляли авто з жінкою та дитиною: мати загинула, вона проїхала лише 700 метрів від будинку. Мати від ран загинула на місці, а некерований автомобіль врізався у магазин.
Подивіться на ці фото, жодна армія у світі не влаштовувала такого терору, як російська.
Обстріляна машина посеред дороги у Києві, 3 березня.
Зрешечений кулями автомобіль в Ірпені, 10 березня 2022 року.
Кинутий автомобіль із табличкою «Евакуація» в Ірпені, 12 березня 2022 року.
Лялька поряд з зрешеченою кулями машиною в Ірпені, 12 березня 2022 року.
Машини з кульовими отворами у лобовому склі Харків, Україна, середа, 23 березня 2022 року.
Бишів, 27 березня 2022 року.
Табличка з написом «діти» в обстріляній машині, припаркованій на евакуаційному пункті у Запоріжжі, 29 березня 2022 року.
Дівчина евакуйована з Маріуполя у Запоріжжі, Україна, 29 березня 2022 року.
Розбитий автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) у Маріуполі, 29 березня 2022 року.
Автомобіль, що згорів у селі Лук'янівка під Києвом 30 березня 2022 року.
Автомобіль, на якому мирні жителі намагалися евакуюватися, 31 березня 2022 року на Стоянці, Україна.
Обстріляний автомобіль 31 березня 2022 року у Стоянці, Україна.
Обстріляний та кинутий цивільний автомобіль 31 березня 2022 року у Стоянці.
Розстріляні евакуаційні цивільні автомобілі з позначками "діти" 31 березня 2022 року у Стоянці.
Автомобіль, відібраний у цивільного населення та відзначений російським військовим знаком, 31 березня 2022 року у Стоянці, Україна.
Розстріляний евакуаційний цивільний автомобіль із позначками "діти", побачений 31 березня 2022 року у Стоянці.
Жінка та її собака за розбитим лобовим склом автомобіля після прибуття до пункту евакуації у великій колоні автомобілів та автобусів із сотнями людей, евакуйованих з Маріуполя та Мелітополя 25 березня 2022 року у Запоріжжі.
Обстріляний автомобіль на шосе в Малій Рогані, Україна, 31 березня 2022 року
Обстріляні автомобілі 31 березня 2022 року на шосе в Малій Рогані.
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