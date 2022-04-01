Не шкодують нікого: як російські окупанти розстрілюють цивільні автомобілі (фото)

Не шкодують нікого: як російські окупанти розстрілюють цивільні автомобілі (фото)

Російська армія воює в Україні з пам'ятниками, супермаркетами, церквами, будинками культури та мирним населенням. З особливим цинізмом окупанти розстрілюють автомобілі волонтерів, швидкі та ті автівки, на яких жінки та діти намагаються виїхати з гарячих точок.

Від обстрілів не рятують написи "діти", зображення червоного хреста та білі прапори. Автомобілі розстрілюють з автоматів, гранатометів та іншої зброї.

На трасі поблизу села Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із мирними жителями.

У Гостомелі окупанти розстріляли авто з жінкою та дитиною: мати загинула, вона проїхала лише 700 метрів від будинку. Мати від ран загинула на місці, а некерований автомобіль врізався у магазин.

Подивіться на ці фото, жодна армія у світі не влаштовувала такого терору, як російська.

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Обстріляна машина посеред дороги у Києві, 3 березня.

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Зрешечений кулями автомобіль в Ірпені, 10 березня 2022 року.

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Кинутий автомобіль із табличкою «Евакуація» в Ірпені, 12 березня 2022 року.

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Лялька поряд з зрешеченою кулями машиною в Ірпені, 12 березня 2022 року.

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Машини з кульовими отворами у лобовому склі Харків, Україна, середа, 23 березня 2022 року.

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Бишів, 27 березня 2022 року.

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Табличка з написом «діти» в обстріляній машині, припаркованій на евакуаційному пункті у Запоріжжі, 29 березня 2022 року.

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Дівчина евакуйована з Маріуполя у Запоріжжі, Україна, 29 березня 2022 року.

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Розбитий автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) у Маріуполі, 29 березня 2022 року.

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Автомобіль, що згорів у селі Лук'янівка під Києвом 30 березня 2022 року.

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Автомобіль, на якому мирні жителі намагалися евакуюватися, 31 березня 2022 року на Стоянці, Україна.

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Обстріляний автомобіль 31 березня 2022 року у Стоянці, Україна.

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Обстріляний та кинутий цивільний автомобіль 31 березня 2022 року у Стоянці.

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Розстріляні евакуаційні цивільні автомобілі з позначками "діти" 31 березня 2022 року у Стоянці.

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Автомобіль, відібраний у цивільного населення та відзначений російським військовим знаком, 31 березня 2022 року у Стоянці, Україна.

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Розстріляний евакуаційний цивільний автомобіль із позначками "діти", побачений 31 березня 2022 року у Стоянці.

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Жінка та її собака за розбитим лобовим склом автомобіля після прибуття до пункту евакуації у великій колоні автомобілів та автобусів із сотнями людей, евакуйованих з Маріуполя та Мелітополя 25 березня 2022 року у Запоріжжі.

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Обстріляний автомобіль на шосе в Малій Рогані, Україна, 31 березня 2022 року

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Обстріляні автомобілі 31 березня 2022 року на шосе в Малій Рогані.

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