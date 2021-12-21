Не схожа на королівську особу: принцеса Олена у простому аутфіті прогулялася Мадридом

Не схожа на королівську особу: принцеса Олена у простому аутфіті прогулялася Мадридом

Іспанська принцеса Олена іноді потрапляє під приціл вуличних фотографів під час прогулянок у Мадриді.

Старша сестра короля Філіпа VI була зазнімкована, коли йшла з роботи у свій день народження. Вчора, 20 грудня, принцеса відсвяткувала 58-річчя.

Одягнена принцеса була в темні штани, бежеве пальто, високі шкіряні чоботи на шнурівці і була в капелюсі кольору марсала. Олена була в захисній масці, в якій йшла навіть вулицею, в Іспанії, як і в багатьох інших країнах світу, стурбовані з приводу нового штаму "Омікрон".

Принцеса Олена / Getty Images

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II через занепокоєння новим штамом теж скасувала свої різдвяні канікули у Сандрінгемі та не поїде на Різдво до Норфолка.

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