Не скористалася трюком принцеси Діани: як королева Камілла засвітила своє декольте

Це зараз дружина короля Чарльза не носить суконь із глибоким декольте, але двадцять років тому в її гардеробі були такі вбрання.

Якось влітку 2001 року Камілла Паркер-Боулз (вона ще не була одружена з принцом Чарльзом, вони одружилися лише 2005 року), вирушила на вечірку, організовану сером Девідом Фростом.

Коли Камілла прибула на захід, фотографи зробили кадр, коли жінка виходила з авто. На ній була коротка біла мереживна сукня з глибоким декольте, яку Камілла не прикрила клатчем, як свого часу цим трюком вміло користувалася її попередниця принцеса Діана. Образ Камілли доповнювали бежеві туфлі на стійких підборах і перлинний чокер із трьох ниток на шиї.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Що цікаво, двадцять років тому Камілла носила таку саму зачіску, яку носить і зараз. Тільки сьогодні у неї не такий густий чубчик, а волосся пофарбоване в ідеальний білий колір.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи королеви Камілли — дружини Чарльза III (20 фото)