Не став мовчати: син королеви Камілли озвучив причину, через яку його мати все ще не одужала

Том Паркер-Боулз дав оптимістичну оцінку нещодавньої хвороби своєї матері і припустив, що сезонна хвороба зберігалася так довго, тому що Камілла "надто багато працювала".

77-річна Камілла минулого вівторка повідомила, що у неї інфекція грудної клітини, що є формою пневмонії, через що їй довелося скоротити свій робочий графік протягом останнього місяця. Вона страждає від поствірусної втоми, і лікарі рекомендують їй більше часу на відновлення, пише express.co.uk.

Її син сказав, що "вона міцна" і переконаний, що "все буде добре".

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

На питання про те, як справи у королеви в нещодавньому виступі в подкасті The Go-To Food, Том Паркер-Боулз відповів:

"Жодної великої теорії змови або чогось у цьому роді. Вона завершила тур і підхопила якийсь жахливий вірус. А потім, перш ніж вона знову одужала, вона занадто багато працювала — як їй і хотілося. Але в будь-якому випадку, тьху-тьху-тьху, все буде добре. Вона міцна", — прокоментував син королеви.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, король Чарльз та королева Камілла пропустили нещодавній різдвяний концерт принцеси Кейт, але зовсім з іншої причини.

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