Не стримала емоцій: королева Летиція розплакалася під час візиту до регіону в Іспанії, що постраждав від повені

Король Філіп VI і королева Летиція зустрілися з людьми, які постраждали від повені в Пайпорту неподалік від Валенсії.

Натовп людей освистав монарше подружжя і ми вже показували фото, як Летицію та її чоловіка Філіпа VI буквально закидали брудом люди на вулицях.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Королева намагалася поспілкуватися з постраждалими іспанцями, дізнатися, яка допомога їм потрібна, і в якийсь момент не стримала сліз. Вона розплакалася, очевидно, від безвиході, коли її охорона намагалася прикривати королеву від агресії людей. Якоїсь миті до Летиції підійшла одна з постраждалих жінок і буквально вчепилася в неї руками. Королева теж обійняла жінку, намагаючись її втішити.

Повідомляється, що внаслідок повені загинуло понад 200 людей. Ще величезна кількість людей (за попередніми даними 2000 осіб) вважаються зниклими безвісти.

Місто Чіва за один день отримало майже річну норму опадів. Потоки брудної води зруйнували міста та інфраструктуру.

За даними Daily Mail, який також опублікували відео, королівське подружжя вирушило до Пайпорту і Чіви — двох міст, які найбільше постраждали від злив, — щоб віддати шану жертвам і висловити співчуття постраждалим від повеней. Проте розгнівані жителі, які пережили смертоносні повені, закидали монарха та його дружину брудом.

Королева Летиція надавала підтримку людям у Пайпорту — регіоні, що постраждав від повені / Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Педро Санчес охарактеризував це як "найстрашніше стихійне лихо в новітній історії нашої країни", другою за кількістю жертв повінню у Європі в цьому столітті.

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