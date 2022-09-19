Не стрималася: принцеса Шарлотта розплакалася на похороні прабабусі королеви Єлизавети II

Участь правнуків королеви в церемонії прощання тривалий час була під сумнівом.

Принц і принцеса Уельські певний час сумнівалися, чи варто залучати дітей до церемонії поховання королеви Єлизавети II. І все ж було вирішено, що старші діти — принци Джордж і Шарлотта — підуть за труною на похороні улюбленої прабабусі.

Принцеса Уельська Кейт вирішила, що досвід, набутий на похороні принца Філіпа, допоможе дітям впоратися з емоціями і витримати церемонію.

Дійсно, Джордж і Шарлотта трималися дуже гідно, але після зворушливої церемонії на честь королеви донька Кейт і Вільяма розплакалася біля Вестмінстерського абатства.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська була сфотографована, коли вона втішала свою маленьку доньку.

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