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Не стримали почуттів: Зару та Майка Тіндаллів заскочили за поцілунками на кінних змаганнях

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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435
Час на прочитання
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Не стримали почуттів: Зару та Майка Тіндаллів заскочили за поцілунками на кінних змаганнях

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Подружжя вже три дні відвідує кінні перегони в Челтнемі.

Третій день на змаганнях іменувався "Четвер Святого Патрика" на честь національного свята Ірландії, яке святкують сьогодні.

Зара Тіндалл / © Getty Images
Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара мала дуже стильний вигляд і була цього дня одягнена в синій картатий жакет і штани від Veronica Beard, взута в чорні замшеві туфлі від Nine West, а в руках несла маленьку бордову сумку від Lalage і підібрала до образу маленький капелюх-таблетку від Somerset Millinery. У вухах Зара мала незвичайні сережки-кільця, а на обличчі легкий денний макіяж. Її волосся було зібране в гарний низький пучок.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images
Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Позуючи перед камерами фотографів разом із чоловіком Майком Тіндалом пара не стримувала пристрасті та поцілувалася. Два попередні виходи Зари та Майка також були дуже стильними, пропонуємо подивитися фото.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images
Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images
Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images
Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
435
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