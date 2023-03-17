Не стримали почуттів: Зару та Майка Тіндаллів заскочили за поцілунками на кінних змаганнях

Подружжя вже три дні відвідує кінні перегони в Челтнемі.
Третій день на змаганнях іменувався "Четвер Святого Патрика" на честь національного свята Ірландії, яке святкують сьогодні.
Зара мала дуже стильний вигляд і була цього дня одягнена в синій картатий жакет і штани від Veronica Beard, взута в чорні замшеві туфлі від Nine West, а в руках несла маленьку бордову сумку від Lalage і підібрала до образу маленький капелюх-таблетку від Somerset Millinery. У вухах Зара мала незвичайні сережки-кільця, а на обличчі легкий денний макіяж. Її волосся було зібране в гарний низький пучок.
Позуючи перед камерами фотографів разом із чоловіком Майком Тіндалом пара не стримувала пристрасті та поцілувалася. Два попередні виходи Зари та Майка також були дуже стильними, пропонуємо подивитися фото.
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