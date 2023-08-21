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Не стримувала емоцій: королева Летиція обіймалася зі спортсменками після перемоги команди у фінальному матчі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Не стримувала емоцій: королева Летиція обіймалася зі спортсменками після перемоги команди у фінальному матчі

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Не дарма королева Летиція вчора вболівала за жіночу іспанську команду з футболу на трибунах у Сіднеї. Вона перемогла у фіналі чемпіонату світу серед жінок.

50-річна королева стрибала від радості разом зі своєю 16-річною дочкою Софією з якою приїхала до Австралії підтримати іспанську команду Rojas (що в перекладі означає червоний).

"Це радість і хвилювання бути тут, щоби підтримати іспанську футбольну команду. Вони вже чемпіонки", — сказала королева перед матчем.

Летиція та її дочка Софія сиділи у президентській ложі на стадіоні "Акор", але до них не приєднався король Філіп VI, який був зайнятий іншими офіційними обов'язками.

А після перемоги у напруженому матчі, що закінчився з рахунком 1:0 на користь Іспанії, Летиція обіймалася з гравцями та фотографувалася, не стримуючи радісних емоцій.

Нагадаємо, команду Англії також підтримували члени королівської родини. Напередодні матчу принц Вільям із дочкою Шарлоттою опублікували відео у соцмережах зі словами підтримки Левицям. Принц також вибачився за те, що не міг бути присутнім на стадіоні особисто і підтримати гравців.

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Дата публікації
Перегляди
80
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