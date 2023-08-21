Не стримувала емоцій: королева Летиція обіймалася зі спортсменками після перемоги команди у фінальному матчі

Не дарма королева Летиція вчора вболівала за жіночу іспанську команду з футболу на трибунах у Сіднеї. Вона перемогла у фіналі чемпіонату світу серед жінок.
50-річна королева стрибала від радості разом зі своєю 16-річною дочкою Софією з якою приїхала до Австралії підтримати іспанську команду Rojas (що в перекладі означає червоний).
"Це радість і хвилювання бути тут, щоби підтримати іспанську футбольну команду. Вони вже чемпіонки", — сказала королева перед матчем.
Летиція та її дочка Софія сиділи у президентській ложі на стадіоні "Акор", але до них не приєднався король Філіп VI, який був зайнятий іншими офіційними обов'язками.
"Que bote la Reina, que bote la Reina"— EL MUNDO (@elmundoes) August 20, 2023
Letizia y la infanta Sofía celebra amb les jugadores de la selección el campeonato del mundo https://t.co/F5s2a2FlP9
А після перемоги у напруженому матчі, що закінчився з рахунком 1:0 на користь Іспанії, Летиція обіймалася з гравцями та фотографувалася, не стримуючи радісних емоцій.
La Reina y la Infanta Sofía, amb la afición que ha asistido en la final de la #FIFAWWC, celebrada en Sydney entre las selecciones de España y Inglaterra.— Casa de SM el Rey (@CasaReal) August 20, 2023
➡️ https://t.co/Pk3fCHLpdn pic.twitter.com/1ycDRTrTpa
Нагадаємо, команду Англії також підтримували члени королівської родини. Напередодні матчу принц Вільям із дочкою Шарлоттою опублікували відео у соцмережах зі словами підтримки Левицям. Принц також вибачився за те, що не міг бути присутнім на стадіоні особисто і підтримати гравців.
La Reina y la Infanta Sofía celebren amb les jugadores i el equipo técnico de la Selección Española Femenina de Futbol su victoria en la final de la #FIFAWWC.— Casa de SM el Rey (@CasaReal) August 20, 2023
➡️ https://t.co/Pk3fCHLpdn pic.twitter.com/SPBLyAeYvh
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