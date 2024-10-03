Не стримував емоцій: принца Вільяма заскочили на футбольних трибунах

Принц Уельський є давнім шанувальником футбольної команди "Астон Вілла" та був присутнім на грандіозному матчі проти німецької "Баварії" з Мюнхена на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі.

Принца Вільяма зазнімкували на трибунах, коли він активно вболівав за улюблену футбольну команду. Це був перший домашній матч "Астон Вілли" у найпрестижнішому європейському футбольному турнірі за 41 рік.

Після гри Вільям зізнався: "Я втратив голос. Я не можу в це повірити. 42 роки".

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Перед матчем Вільям, який є покровителем Англійської футбольної асоціації, зустрівся з членами команди "Вілла", яка виграла Кубок європейських чемпіонів 1982 року.

Він написав у соцмережі X: "42 роки тому наші легендарні переможці Кубка європейських чемпіонів 1982 року зібралися тут в історичний вечір. Готові до першої гри на домашньому полі в європейській пригоді цього року".

42 years on, our 1982 European Cup winning legends are here on an historic night for @AVFCOfficial



Ready for first game on home turf в цьому році є Європейська adventure... #UTV pic.twitter.com/xvrOVSUHIf — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 2, 2024

Принц був одягнений у повсякденне темно-синє пальто та активно розмахував руками, сидячи на трибунах.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Іноді принц Уельський бере на футбол старшого сина принца Джорджа, який теж дуже любить дивитися ігри.

Читайте також: