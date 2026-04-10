Не стримала сліз: Іванка Трамп відверто розповіла про смерть матері та про рак у чоловіка
Донька президента США вперше після того, як залишила Білий дім, дала відверте інтерв’ю про особисте життя.
Іванка Трамп вперше відверто розповіла про трагедії, які спіткали її родину за останні роки. Вона розплакалася під час інтерв’ю для подкасту The Diary of a CEO, пригадавши свою матір Івану, яка померла внаслідок нещасного випадку 2022 року. 73-річна жінка впала зі сходів у своєму будинку на Мангеттені.
«Втрата батьків — це завжди несподівано, особливо після COVID, який вкрав у нас стільки років», — зізналася жінка, додавши, що шкодує, що її троє дітей — Арабелла, Джозеф і Теодор — не змогли провести більше часу зі своєю бабусею.
Іванка також розповіла, що її чоловікові Джареду Кушнеру, у якого 2019 року діагностували рак щитоподібної залози, зробили другу операцію у серпні 2022-го, лише за кілька тижнів після смерті її матері.
Усі ці трагічні події вплинули на ментальне здоров’я Іванки і вона звернулася по допомогу до психотерапевта.
«Я хотіла переконатися, що можу бути сильною», — сказала вона.
Іванка також пригадала замах на свого батька, Дональда Трампа, в липні 2024 року під час його передвиборчого виступу в Пенсільванії. У нього стріляли з натовпу — одна з куль зачепила вухо Дональда.
«Я була шокована, налякана і хотіла захистити своїх дітей. Я не вірила, що з ним сталося найгірше. І слава богу, що цього не трапилося», — поділилася вона і додала, що не відчуває ненависті до тих, хто організував замах на батька.