Не стримала сліз: Іванка Трамп відверто розповіла про смерть матері та про рак у чоловіка

Іванка Трамп

Іванка Трамп вперше відверто розповіла про трагедії, які спіткали її родину за останні роки. Вона розплакалася під час інтерв’ю для подкасту The Diary of a CEO, пригадавши свою матір Івану, яка померла внаслідок нещасного випадку 2022 року. 73-річна жінка впала зі сходів у своєму будинку на Мангеттені.

«Втрата батьків — це завжди несподівано, особливо після COVID, який вкрав у нас стільки років», — зізналася жінка, додавши, що шкодує, що її троє дітей — Арабелла, Джозеф і Теодор — не змогли провести більше часу зі своєю бабусею.

Іванка також розповіла, що її чоловікові Джареду Кушнеру, у якого 2019 року діагностували рак щитоподібної залози, зробили другу операцію у серпні 2022-го, лише за кілька тижнів після смерті її матері.

Усі ці трагічні події вплинули на ментальне здоров’я Іванки і вона звернулася по допомогу до психотерапевта.

«Я хотіла переконатися, що можу бути сильною», — сказала вона.

Іванка також пригадала замах на свого батька, Дональда Трампа, в липні 2024 року під час його передвиборчого виступу в Пенсільванії. У нього стріляли з натовпу — одна з куль зачепила вухо Дональда.

«Я була шокована, налякана і хотіла захистити своїх дітей. Я не вірила, що з ним сталося найгірше. І слава богу, що цього не трапилося», — поділилася вона і додала, що не відчуває ненависті до тих, хто організував замах на батька.

