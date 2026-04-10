ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
2 хв

Не стримала сліз: Іванка Трамп відверто розповіла про смерть матері та про рак у чоловіка

Донька президента США вперше після того, як залишила Білий дім, дала відверте інтерв’ю про особисте життя.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп

Іванка Трамп вперше відверто розповіла про трагедії, які спіткали її родину за останні роки. Вона розплакалася під час інтерв’ю для подкасту The Diary of a CEO, пригадавши свою матір Івану, яка померла внаслідок нещасного випадку 2022 року. 73-річна жінка впала зі сходів у своєму будинку на Мангеттені.

Іванка Трамп із мамою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із мамою / © Instagram Іванки Трамп

Івана Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Івана Трамп / © Instagram Іванки Трамп

«Втрата батьків — це завжди несподівано, особливо після COVID, який вкрав у нас стільки років», — зізналася жінка, додавши, що шкодує, що її троє дітей — Арабелла, Джозеф і Теодор — не змогли провести більше часу зі своєю бабусею.

Іванка Трамп із мамою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із мамою / © Instagram Іванки Трамп

Дональд, Івана та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Дональд, Івана та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

Іванка також розповіла, що її чоловікові Джареду Кушнеру, у якого 2019 року діагностували рак щитоподібної залози, зробили другу операцію у серпні 2022-го, лише за кілька тижнів після смерті її матері.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Усі ці трагічні події вплинули на ментальне здоров’я Іванки і вона звернулася по допомогу до психотерапевта.

«Я хотіла переконатися, що можу бути сильною», — сказала вона.

Іванка також пригадала замах на свого батька, Дональда Трампа, в липні 2024 року під час його передвиборчого виступу в Пенсільванії. У нього стріляли з натовпу — одна з куль зачепила вухо Дональда.

Дональд та Іванка Трампи / © Associated Press

Дональд та Іванка Трампи / © Associated Press

«Я була шокована, налякана і хотіла захистити своїх дітей. Я не вірила, що з ним сталося найгірше. І слава богу, що цього не трапилося», — поділилася вона і додала, що не відчуває ненависті до тих, хто організував замах на батька.

Джаред Кушнер, Іванка Трамп та їхні діти / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер, Іванка Трамп та їхні діти / © Instagram Іванки Трамп

Дата публікації
Кількість переглядів
527
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie