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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Не стримала сліз на балконі: герцогиня Софі у чорному вбранні відвідала пам'ятний захід у Лондоні

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала разом із членами королівської родини Національну церемонію вшанування пам'яті загиблих, яка щорічно проходить біля військового меморіалу «Кенотаф» у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Цей захід традиційно проходить у другі вихідні листопада та присвячений пам'яті загиблих на війнах військовослужбовців Великої Британії та країн Співдружності націй.

Герцогиня Единбурзька з'явилася на балконі в елегантному чорному пальті від бренду Armani, на голові у неї був маленький капелюх від відомого британського дизайнера головних уборів Jane Taylor, на грудях були приколоті традиційні символічні брошки у вигляді червоних маків (Remembrance poppies) на знак пам'яті ланцюжок, а у вухах сережки-висячки з перлів.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Спостерігаючи за церемонією, герцогиня Софі не стримала сліз, і цей зворушливий момент був заскочений на камеру.

А днем раніше герцогиня Единбурзька разом із Кейт та Вільямом Уельськими, принцесою Анною та королем Чарльзом із королевою Каміллою відвідали концерт пам'яті, який також щорічно проходить у Королівському Альберт-голі.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Цього вечора Софі була одягнена у темно-синю сукню міді зі складним рельєфним візерунком, вишивкою та жакардовим плетінням від італійського бренду Giorgio Armani, зверху на ній була накидка у вигляді м'якої хустки з торочкою. На грудях була приколота традиційна брошка у вигляді червоного маку на згадку про полеглих військовослужбовців, а в руках вона тримала класичний чорний клатч. Також вечірній образ герцогині доповнювало золоте кольє, кілька браслетів на зап'ястях, кілька каблучок на пальцях та нюдовий манікюр, а на обличчі – макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Раніше ми розповідали, як королева Камілла вперше продемонструвала антикварну діамантову брошку на цьому ж заході.

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