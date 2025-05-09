- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 552
- Час на прочитання
- 1 хв
Не стримував почуттів: фотографи зазнімкували, як Дональд Трамп цілував свою дружину на заході у Білому домі
Президент США не приховував на публіці своїх ніжних почуттів до дружини Меланії.
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп взяли участь у заході для матерів військовослужбовців, який відбувся у Східній кімнаті Білого дому. Там подружжя виступило з промовами.
Під час заходу Дональд зовсім не стримував почуттів до своєї дружини перед присутніми. Фотографи зазнімкували, як Трамп кілька разів обійняв і поцілував свою дружину у щоку, коли вони стояли біля трибуни.
Потім президент підійшов і ніжно поцілував Меланію у голову, коли та сиділа у залі.
Нагадаємо, подружжя Трампів папараці заскочили за поцілунками і в аеропорту Ньюарк-Ліберті, штат Нью-Джерсі.