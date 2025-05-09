Не стримував почуттів: фотографи зазнімкували, як Дональд Трамп цілував свою дружину на заході у Білому домі

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп взяли участь у заході для матерів військовослужбовців, який відбувся у Східній кімнаті Білого дому. Там подружжя виступило з промовами.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Під час заходу Дональд зовсім не стримував почуттів до своєї дружини перед присутніми. Фотографи зазнімкували, як Трамп кілька разів обійняв і поцілував свою дружину у щоку, коли вони стояли біля трибуни.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Потім президент підійшов і ніжно поцілував Меланію у голову, коли та сиділа у залі.

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Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, подружжя Трампів папараці заскочили за поцілунками і в аеропорту Ньюарк-Ліберті, штат Нью-Джерсі.