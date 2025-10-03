ТСН у соціальних мережах

Суспільство
262
2 хв

Не сильно старалася: бельгійська принцеса Єлизавета присіла в реверансі перед великою герцогинею Марією-Терезою

Сьогодні у Люксембурзі особливо урочистий день. Там відбувається передавання престолу від великого герцога Люксембургу Анрі до його старшого сина Гійома.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Єлизавета

Принцеса Єлизавета / © Associated Press

Церемонія зречення Анрі, а потім присяга Гійома відбудеться 3 жовтня і до Люксембургу вже з’їхалося багато королівських гостей.

Королева Бельгії Матильда, її чоловік король Філіп та їхня старша дочка принцеса Єлизавета — спадкоємиця престолу — приїхали і вже вітали велику герцогиню Люксембургу Марію-Терезу та герцога Анрі перед церемонією зречення.

Велика герцогиня Марія-Тереза і великий герцог Анрі / © Associated Press

Велика герцогиня Марія-Тереза і великий герцог Анрі / © Associated Press

Королева Матильда обрала для виходу сукню в бордовому відтінку з тонким поясом на талії, підібравши до неї сумку Lady Dior, шкіряні туфлі-човники та сережки-вісячки з діамантами.

Королева Матильда, велика герцогиня Марія-Тереза, король Філіп, великий герцог Анрі та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Королева Матильда, велика герцогиня Марія-Тереза, король Філіп, великий герцог Анрі та принцеса Єлизавета / © Getty Images

А її дочка принцеса Єлизавета одяглася в темно-синю сукню міді з вирізом «човник», декором на верхній частині вбрання і доповнила її чорним клатчем із розсипом бісеру та замшевими туфлями-човниками на підборах.

Королева Матильда, велика герцогиня Марія-Тереза, король Філіп, великий герцог Анрі та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Королева Матильда, велика герцогиня Марія-Тереза, король Філіп, великий герцог Анрі та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Фотографи зазнімкували момент, коли 23-річна принцеса присіла у скромному реверансі перед герцогинею Марією-Терезою. Вона тримала спину рівно і, мабуть, усміхалася, вітаючи дружину герцога Анрі, що зрікся престолу, а потім принцеса поцілувала велику герцогиню в щоку. Поруч з Єлизаветою стояли її батьки Матильда та Філіп та спостерігали за діями красуні-дочки.

Королева Матильда, велика герцогиня Марія-Тереза, король Філіп, великий герцог Анрі та принцеса Єлизавета / © Associated Press

Королева Матильда, велика герцогиня Марія-Тереза, король Філіп, великий герцог Анрі та принцеса Єлизавета / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми показували вам добірку ідеальних, кумедних і незграбних королівських реверансів.

