Не сильно старалася: бельгійська принцеса Єлизавета присіла в реверансі перед великою герцогинею Марією-Терезою
Сьогодні у Люксембурзі особливо урочистий день. Там відбувається передавання престолу від великого герцога Люксембургу Анрі до його старшого сина Гійома.
Церемонія зречення Анрі, а потім присяга Гійома відбудеться 3 жовтня і до Люксембургу вже з’їхалося багато королівських гостей.
Королева Бельгії Матильда, її чоловік король Філіп та їхня старша дочка принцеса Єлизавета — спадкоємиця престолу — приїхали і вже вітали велику герцогиню Люксембургу Марію-Терезу та герцога Анрі перед церемонією зречення.
Королева Матильда обрала для виходу сукню в бордовому відтінку з тонким поясом на талії, підібравши до неї сумку Lady Dior, шкіряні туфлі-човники та сережки-вісячки з діамантами.
А її дочка принцеса Єлизавета одяглася в темно-синю сукню міді з вирізом «човник», декором на верхній частині вбрання і доповнила її чорним клатчем із розсипом бісеру та замшевими туфлями-човниками на підборах.
Фотографи зазнімкували момент, коли 23-річна принцеса присіла у скромному реверансі перед герцогинею Марією-Терезою. Вона тримала спину рівно і, мабуть, усміхалася, вітаючи дружину герцога Анрі, що зрікся престолу, а потім принцеса поцілувала велику герцогиню в щоку. Поруч з Єлизаветою стояли її батьки Матильда та Філіп та спостерігали за діями красуні-дочки.
