Не такі, як у Єлизавети II: королівський монетний двір представив нові монети з портретом короля Чарльза III

Королівський монетний двір представив нові монети із зображенням обличчя короля Чарльза ІІІ. Повідомляється, що карбування було особисто схвалено Його Величністю.

В офіційному королівському акаунті в Twitter зазначається:

"Офіційне зображення монети Його Величності Короля було представлено @RoyalMintUK. Портрет короля з'явиться на спеціальній монеті номіналом 5 фунтів стерлінгів і 50 пенсів у серії пам'ятних монет, випущених у понеділок на згадку про життя та спадщину королеви Єлизавети II".

Королівський монетний двір випускав монети для Сполученого Королівства понад 1100 років, зокрема монети під час 70-річного правління Її Величності.

Автором дизайну нових монет став британський скульптор Мартін Дженнінгс.

The King's effigy буде створений при скульпторі Martin Jennings, і буде been personally approved by His Majesty.



У керуванні з tradition, King's portrét faces до лівого, опозиційного direction до Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/oHDMtJJ3Zv — The Royal Family (@RoyalFamily) September 30, 2022

"Це найменша робота, яку я створив, але це приголомшливо знати, що люди у всьому світі бачитимуть і зберігатимуть її протягом століть", - сказав Дженнінгс, додавши, що скульптура була створена за фотографією Чарльза, пише People.

Карбування також слідує традиції: обличчя Чарльза повернуте ліворуч, а обличчя його матері — праворуч.

"Чарльз дотримувався тієї загальної традиції, яка існує в британському карбуванні монет, починаючи від Карла II, коли монарх дивиться в протилежному напрямку до свого попередника", - сказав Кріс Баркер із Музею Королівського монетного двору, повідомляє AP.

На портреті Чарльз не носить корони, а слова "Король Чарльз III, Божою милістю, захисник віри", написані латиною, навколо самого портрета.

Набір пам'ятних монет також буде випущено 3 жовтня, щоб відзначити цей важливий момент у британській історії.

"Коли ми вперше карбували монети, це був єдиний спосіб, завдяки якому люди могли дізнатися, який насправді виглядав мав монарх. Це було актуально, а не як зараз, за часів соціальних мереж", - сказала Енн Джессопп, виконавча директорка Королівського монетного двору.

Монета із зображенням королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали про те, що король Чарльз III вибрав монограму, а банкноти з його портретом не з'являться в обігу ще два роки.

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