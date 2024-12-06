Не така, як усі: герцогиня Софі відзначилася у виборі вбрання для різдвяного концерту принцеси Кейт

Герцогиня Единбурзька Софі з'явилася на концерті різдвяних гімнів разом принцеси Кейт.
59-річна Софі вдягла сукню в принт пейслі від бренду Matelier, короткий білий жакет від Marant Loyana і взула високі руді замшеві чоботи на підборах. В руках Софі несла білу сумку на широкій коричневій ручці, а з прикрас одягла маленькі золоті сережки-кільця та підвіску на шию.
Герцогиня Единбурзька розпустила волосся, зробила макіяж із блискучими тінями на повіках та світлим лаком покрила нігті.
Різдвяний концерт також відвідали Зара Тіндалл, приїхавши на захід в оксамитовому костюмі Veronica Beard та бордових туфлях-човниках та сестра принцеси Кейт – Піппа Міддлтон-Меттьюз, яка обрала для світського виходу твідову сукню Karen Millen, червоні туфлі-човники Emmy London та клатч від цього ж бренду.
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