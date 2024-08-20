Не така, як завжди: королеву Каміллу у повсякденному образі заскочили на прогулянці з дітьми та онуками

Королева Камілла потрапила в об'єктиви папараці разом зі своїми дітьми та онуками під час прогулянки у шотландському селі Баллатер.
Рідко коли побачиш королеву в джинсах, а в повсякденному житті Камілла саме їх і носить. Знімками поділилося видання Daily Mail.
Її Величність насолоджувалась днем відпочинку зі своїми дітьми Томом Паркером Боулзом та Лорою Лопес, а також онуками.
Для прогулянки Камілла обрала джинси, сорочку та джемпер із зеленою стьобаною короткою курткою та замшевими туфлями на невисоких підборах. А її волосся було покладено у фірмову зачіску.
Фотографії щасливої сімейної зустрічі підкреслюють, наскільки близькі стосунки у Камілли з двома дітьми від першого шлюбу з Ендрю Паркер-Боулзом та онуками.
Раніше ми розповідали докладніше, чим займається син Камілли — Том Паркер-Боулз, а також хто така його сестра Лора Лопес.
Нагадаємо, королівська родина проводить літню відпустку в Балморалі. До короля Чарльза та його дружини там приєднаються й інші родичі.
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