Не тільки Кейт: королева Єлизавета II теж любила принт "горох"

Покійна королева Єлизавета II любила носити яскраве вбрання, іноді одягала і щось у цей принт, який періодично повертається в моду.

На цьому знімку королева заскочена під час зустрічі з артистами Філіпом Шоу та Аніелою Заба з Bohemian Event, карнавальної та вуличної театральної трупи у розважальному центрі Crook Log, який королева офіційно відкрила, 26 липня 2005 року в Бекслігіті, Англія. На монархині жовтий гороховий жакет та спідниця прямого силуету. До вбрання підібраний крислатий капелюх і білі рукавички.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін цього літа вже кілька разів з'являлася на публіці у сукнях у горошок. Під час служби Ордену Підв'язки у Віндзорському замку, де сяяла у білій сукні міді у дрібний горох від Alessandra Rich.

Принцеса Уельська та принц Вільям під час служби Ордену Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська та принц Вільям під час служби Ордену Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

Також ми бачили її в темно-синій сукні в горох на одному із заходів, його Кейт поєднувала з двоколірними туфлями та білою сумкою.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, детальніше ми розповідали про гороховий принт у гардеробі королівських осіб у цьому матеріалі.

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