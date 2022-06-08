Не тільки Лілібет: принцеса Шарлотта була у сукні улюбленого дитячого бренду Кейт Міддлтон на святі на честь королеви

Діти герцога та герцогині Кембриджських брали активну участь у святкуванні платинового ювілею своєї прабабусі королеви Єлизавети II.
Зачарував усіх молодший син Кейт та Вільяма – принц Луї. Але його старша сестра принцеса Шарлотта теж була в центрі уваги.
На одному із заходів 7-річна принцеса з'явилася у сукні у квітковий принт від бренду Amaia, а це, як ми писали днями, один із найулюбленіших дитячих брендів Кейт Міддлтон.
Раніше ми розповідали, що дочка Меган та Гаррі – Лілібет – на святкуванні свого першого дня народження у Фрогмор-котеджі, 4 червня, також з'явилася у сукні від бренду Amaia. Королівські шанувальники навіть припустили, що це вбрання на день народження Лілібет подарували Кейт та Вільям.
Нагадаємо, Сассекси запросили герцога та герцогиню Кембриджських на день народження доньки, але вони відмовилися, оскільки цього дня перебували з дітьми в Уельсі.
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