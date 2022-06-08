Не тільки Лілібет: принцеса Шарлотта була у сукні улюбленого дитячого бренду Кейт Міддлтон на святі на честь королеви

Не тільки Лілібет: принцеса Шарлотта була у сукні улюбленого дитячого бренду Кейт Міддлтон на святі на честь королеви

Діти герцога та герцогині Кембриджських брали активну участь у святкуванні платинового ювілею своєї прабабусі королеви Єлизавети II.

Зачарував усіх молодший син Кейт та Вільяма – принц Луї. Але його старша сестра принцеса Шарлотта теж була в центрі уваги.

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

На одному із заходів 7-річна принцеса з'явилася у сукні у квітковий принт від бренду Amaia, а це, як ми писали днями, один із найулюбленіших дитячих брендів Кейт Міддлтон.

Сукня Bristol Dress Yellow Print / Фото: amaiakids.co.uk

Раніше ми розповідали, що дочка Меган та Гаррі – Лілібет – на святкуванні свого першого дня народження у Фрогмор-котеджі, 4 червня, також з'явилася у сукні від бренду Amaia. Королівські шанувальники навіть припустили, що це вбрання на день народження Лілібет подарували Кейт та Вільям.

Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

Нагадаємо, Сассекси запросили герцога та герцогиню Кембриджських на день народження доньки, але вони відмовилися, оскільки цього дня перебували з дітьми в Уельсі.

Принцеса Шарлотта з братом Луї та мамою Кейт / Фото: Associated Press

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