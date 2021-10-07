Не тільки лор-інфекція: князь Альбер II заявив про інші проблеми дружини Шарлін

Всі чекають на повернення принцеси Шарлін до Монако.
Її чоловік князь Альбер II дав інтерв'ю на радіо RMC і заявив, що його дружина все ще перебуває в Південній Африці, але скоро повернеться до Монако. "Ми повинні поговорити з лікарями через кілька днів. Їй краще, хоча для неї це було дуже складно, тому що у неї були інші проблеми", — сказав Альбер, але не уточнив, про яких саме проблеми йдеться.
Нагадаємо, 43-річна княгиня Монако Шарлін залишається в Південній Африці від травня після хвороби, викликаної ускладненнями після інфекції лор-органів. Далеко від сім'ї і дітей вона провела свою 10-ту річницю весілля, святкування якої відбулося в липні. За час відсутності Шарлін в Монако її чоловік і діти відвідували її в Південній Африці двічі.
Минулого місяця, князь Альбер II говорив журналу People, що Шарлін може повернутися додому і раніше запланованого часу, але незабаром після цього княгиню терміново госпіталізували після того, як вона раптового знепритомніла.
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