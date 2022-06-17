Не тільки Макрон: топ-10 гарячих поцілунків та ніжних обіймів глав держав та урядів

Не тільки Макрон: топ-10 гарячих поцілунків та ніжних обіймів глав держав та урядів

Поцілунки на найвищому рівні були дуже популярні наприкінці минулого століття у країнах соцтабору.

Мережу сколихнуло фото, на якому президент Франції злився у поцілунку із президентом України Володимиром Зеленським. Сотні мемів (усі смішні), а гаряче обговорення не вщухає котрий день.

Еммануель Макрон та Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Насправді традицію цілуватися під час зустрічей на найвищому рівні вигадав не Макрон. Особливо любили міцні чоловічі обійми та поцілунки лідери СРСР та країн так званого Варшавського договору. Ми зібрали для вас найгарячіші з них.

Леонід Брежнєв та Тодор Живков / Фото: Associated Press

Тодор Живков, перший секретар Болгарської комуністичної партії (праворуч), та Леонід Брежнєв, генеральний секретар ЦК КПРС, обіймаються на вокзалі в Софії, Болгарія, 1968 рік.

Леонід Брежнєв та Мілош Якеш / Фото: Getty Images

Леонід Брежнєв (ліворуч), перший секретар Комуністичної партії СРСР, дарує традиційний російський поцілунок Мілошу Якешу, генеральному секретареві Комуністичної партії Чехословаччини, 1970 рік.

Леонід Брежнєв та Річард Ніксон / Фото: Associated Press

Радянський лідер Леонід Брежнєв (ліворуч) шепоче щось на вухо президентові Річарду Ніксону на балконі Білого дому у Вашингтоні, 1973 рік.

Леонід Брежнєв та Джиммі Картер / Фото: Associated Press

Леонід Брежнєв (праворуч) обмінюється рукостисканням і цілує президента США Джиммі Картера в Імператорському палаці Гофбург у Відні після того, як обидва лідери підписали Договір ОСВ-2, Відень, Австрія, 1979 рік.

Леонід Брежнєв та Еріх Гонекер / Фото: Getty Images

Радянський лідер Леонід Брежнєв (ліворуч) та президент Східної Німеччини Еріх Гонекер цілуються з нагоди 30-річчя НДР, 1979 рік.

Михайло Горбачов та Еріх Гонекер / Фото: Associated Press

Лідер радянської комуністичної партії Михайло Горбачов (ліворуч) та лідер держави та комуністичної партії Східної Німеччини Еріх Гонекер обмінюються поцілунками в аеропорту Шенефельд у Східному Берліні, 1987 рік.

Михайло Горбачов та Фідель Кастро / Фото: Associated Press

Президент СРСР Михайло Горбачов та президент Куби Фідель Кастро обіймаються після того, як Горбачов висадився в аеропорту імені Хосе Марті в Гавані, 1989 рік.

Рональд Рейган та Михайло Горбачов / Фото: Associated Press

Колишній президент США Рональд Рейган (ліворуч) обіймає колишнього президента СРСР Михайла Горбачова після прибуття Горбачова до аеропорту Санта-Барбари, Каліфорнія, 1992 рік.

Борис Єльцин та Нельсон Мандела / Фото: Associated Press

Президент Росії Борис Єльцин (праворуч) та президент ПАР Нельсон Мандела вітають одне одного у Кремлі, Росія, 1999 рік.

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