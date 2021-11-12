Не тільки Меган Маркл: сукню з пікантним декольте одягала і улюблена невістка королеви Єлизавети II

Меган Маркл лають за вибір надто відвертої сукні, в якій герцогиня Сассекська днями з'явилася на галаконцерті Salute To Freedom Gala у музеї Intrepid у Нью-Йорку.

Чоловік Меган принц Гаррі вручав на заході премію "Безстрашна доблесть" п'ятьом військовослужбовцям та ветеранам. І багато хто відмітив, що герцогиня одягла недоречне вбрання від Carolina Herrera з дуже пікантним декольте для такого заходу. Сукню вона поєднала з атласними туфлями Giuseppe Zanotti з блискучими пряжками.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Getty Images

Сукня, яку в ЗМІ вже охрестили "платтям помсти", як у принцеси Діани, була дуже відвертою і яскравою, настільки, що навіть брошка у вигляді червоного маку була на ній майже непомітна. А "Червоний мак" члени британської королівської родини носять як символ пам'яті полеглих на заходах, присвячених Remembrance Day, які проходять у Великій Британії та країнах Співдружності як мінімум за тиждень до другої неділі листопада.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Getty Images

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Герцогиню лають за такий неналежний виріз на декольте, але варто зазначити, що не одна вона одягала подібну сукню для світського виходу. Наприклад, 2011 року дружина молодшого сина королеви Єлизавети II – принца Едварда – Софі Вессекська одягала сукню з не менш пікантним вирізом на грудях на гала-вечерю, яку проводили перед весіллям Кейт Міддлтон та принца Вільяма в Mandarin Oriental Hyde Park. Окрім декольте Софі в очі впадали сліди від шлейок купальника.

Графиня Вессекська / Getty Images

Графиня Вессекська / Getty Images

Графиня Вессекська / Getty Images

А в травні 2006 року Софі Вессекська в не менш відвертій червоній сукні відвідала вечірку Dream Auction Full Stop, призначену для запуску онлайн-сервісу NSPCC There4Me в Королівському Альберт-Холі.

Графіня Вессекська / Getty Images

Звичайно, Меган хотіла заявити про себе, про свою незалежність і дати зрозуміти, що вона сповнена сил і енергії, про що красномовно говорило її вбрання. А враховуючи, що вона більше не є членом королівської родини, Меган цілком може дозволити собі навіть таку сукню. Як гадаєте?

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