Не тільки на честь королеви: розкрито значення імені дочки принцеси Беатріс

Не тільки на честь королеви: розкрито значення імені дочки принцеси Беатріс

У п'ятницю принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці потішили шанувальників, оскільки вперше розповіли, яке ім'я дали своїй новонародженій дочці.

"Ми раді повідомити, що назвали нашу дочку Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці. У нас все добре, і Вольфі — найкращий старший брат Сієнни", говорилося в офіційному повідомленні пари. Вольфі — це прізвисько сина Едоардо від його попередніх стосунків з архітекторкою Дарою Хуанг.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

Друг сім'ї пари пояснив значення імені Сієнна, пише Hello!.

"Вони шукали італійське ім'я, яке починалося з літери S (на честь Сари, герцогині Йоркської ), а також відображало рудий колір волосся, як герцогині, так і кольору волосся самої Беатріс, рудий колір також є і у новонародженої дівчинки", — говорить джерело.

За традицією друге ім'я малечі, Елізабет, має ніжний зв'язок з її прабабусею, королевою Єлизаветою II. Оголошення імені відбулося через 13 днів після народження дитини, вона з'явилася на світ 18 вересня 2021 року.

Для порівняння, молодша сестра Беатріс, принцеса Євгенія, оголосила ім'я свого маленького сина Августа через 11 днів після його народження в лютому 2021 року. Друге ім'я хлопчика Август Філіп дано на честь його прадіда принца Філіпа.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином Августом / Getty Images

Точно так само минуло два тижні до того, як герцог і герцогиня Йоркські поділилися ім'ям принцеси Беатріс зі світом після її народження в серпні 1988 року.

Сара Йоркська і принц Ендрю / Associated Press

Едоардо також поділився чарівним постом в Instagram. "Сієнна Елізабет Мапелло-Моцці. Наше спільне життя тільки почалося, і мені не терпиться побачити всі дивовижні речі, які на нас чекають", — написав щасливий батько.

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