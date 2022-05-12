Не тільки Патрон: у ДСНС розповіли про 14-річну пошуково-рятувальну таксу

Не тільки Патрон: у ДСНС розповіли про 14-річну пошуково-рятувальну таксу

Собаку-сапера Патрона знають усі. Тепер знайомтеся із ще одним героєм.

Патрон, який працює у команді піротехніків ДСНС Чернігівської області, вже став справжньою зіркою Instagram. Але в ДСНС працюють ще багато собак, які допомагають бійцям.

Так, на сторінці у Facebook ДСНС України розповіли про відому і титуловану пошуково-рятувальну таксу на прізвисько Кріс. Спеціалізація пса – пошук постраждалих у техногенному завалі.

"Великі герої необов’язково великі. Пам’ятаєте про це? Ось і ми ніколи не забуваємо наших друзів - маленьких Великих героїв, які свого часу вплинули на нашу історію і долі стількох людей.

У великій родині ДСНС вже траплялися випадки руйнування шаблонів, коли всупереч усталеному уявленню про те, яким має бути службовий собака-рятувальник, у пошуковій операції брав участь пес, чий хвіст ледь виднівся серед високої траві чи груди каміння.

Так, йдеться саме про нашого Кріса – унікального не лише для України, а й для усього світу пошуково-рятувального собаку породи такса. Його спеціалізація – пошук постраждалих у техногенному завалі. Разом із своїм рятувальником-кінологом Сергієм Лухіним у 2019 році вони увійшли до першої сотні світового рейтингу кращих кінологічних розрахунків за версією Міжнародної організації рятувальних собак (IRO). Це при тому, що у 2018 році Кріс завершив свою службову кар’єру і був з почестями відправлений на заслужений відпочинок.

Зараз йому 14 років і він собака війни. Плани на мирне пенсійне життя йому зруйнувала клята скажена сусідка росія, чиї ракети з 24 лютого руйнують рідне місто Кріса - Харків. Йому все складніше бігати за улюбленим м’ячем і гуляти доводиться обережно, адже старість бере своє і схоже, що наш малюк вже втратив слух.

Мріємо, що зовсім скоро Кріс бігатиме вулицями мирного Харкова і ще поласує святковим смаколиком на честь нашої Перемоги", — розповідають у ДСНС про собаку-побратима.

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