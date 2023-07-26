Не тільки сливи: стало відомо, що ще король Чарльз полюбляє їсти на сніданок

У монарха немає особливих переваг у їжі, але він є прихильником всього органічного.

Король Чарльз III завжди багато подорожував світом до того, як стати монархом і зараз продовжує це робити. Щоб ці подорожі відбувалися комфортно, з собою завжди повинні бути певні речі та продукти.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королівський шефкухар Грем Н'юболд раніше розповідав, що Чарльз любить їсти на сніданок. "На сніданок у Чарльза домашній хліб, тарілка свіжих фруктів, свіжовичавлені фруктові соки. Куди б він не вирушив у світі, коробка зі сніданком завжди з ним. У нього є шість різних видів меду, кілька особливих мюслі, його сухофрукти і все, що він так любить і полюбляє їсти", - каже кухар.

А ось інший королівський кухар Даррен Макгрейді, як пише express, раніше розповідав, що Чарльз любив їсти на сніданок дві сливи. Причому одну він їв, а іншу неодмінно залишав на тарілці. Також шефкухар, який пропрацював на королівську родину 15 років, розповідав, що комора Чарльза та Камілли завжди була добре наповнена їхньою власною продукцією, яку вони вирощують у своєму саду.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Раніше королева Камілла назвала свою улюблену страву, яку любить готувати вдома та поділилася рецептом.

Читайте також: