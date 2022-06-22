Не тільки у сукні герцогині Кембриджської: Керолл Міддлтон була помічена у капелюсі молодшої дочки

Не тільки у сукні герцогині Кембриджської: Керолл Міддлтон була помічена у капелюсі молодшої дочки

Мама герцогині Кембриджської носить не лише сукню дочки, а й капелюшок. Образ, у якому 67-річна Керол Міддлтон минулого тижня з'явилася в Аскоті на королівських кінних перегонах у соцмережах, обговорюють досі.

Як ми вже писали раніше, Керол приїхала на Royal Ascot в рожевій сукні-сорочці своєї старшої дочки Кейт від бренду ME+EM, вартістю 450 фунтів. Жінка доповнила вбрання чорним прозорим капелюхом, чорним клатчем та золотими сережками-підвісками з перлинами.

Керол та Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

У соцмережах тепер обговорюють інше фото, на якому Керол і її молодша дочка Піппа зазнімковані в одному й тому самому капелюшку. Виявляється, на королівські кінні перегони Міддлтон старша одягала не лише сукню старшої доньки, а й капелюх молодшої.

Як матуся, як ніч: Carole Middleton wore Pippa's hat Pippa wore back in 2012 #pippamiddleton #pippamiddletonstyle #carolemiddleton pic.twitter.com/I5kZPgulEL — Kate Effect Affected (@KateMCambridge) June 15, 2022

У твітері пишуть, що Піппа Міддлтон вперше одягла цей капелюх 2012 року. Дбайливе ставлення до речей і розумне споживання сповідує не тільки герцогиня Кембриджська, часто вибираючи для публічних виходів вбрання, в яких з'являлася раніше, але і її мама.

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